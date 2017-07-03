В Оренбургской области в пруду утонули двое детей из-за невнимательности дедушки

Инцидент произошел 20 июня. Дети приехали в село Чесноковка, которое находится в Переволоцком районе, на каникулы.

В Переволоцком районе из-за невнимательности дедушки в пруду утонули двое детей. О трагедии сообщили в Главном управлении МВД по Оренбургской области. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент был зафиксирован в среду. Уже установлены личности погибших. Ими оказались десятилетний мальчик и восьмилетняя девочка. Как сообщается, у водоема за ними должен был следить дедушка, однако он отвлекся и оставил их без присмотра.

Некоторые местные СМИ описали версию, при которой, согласно их словам, мальчик погиб, спасая другого ребенка, еще одну девочку. Тем не менее, эти данные пока не подтверждены официальными источниками.