Девушку зажало в заломе во время сплава на катамаране в Хабаровском крае

19 июня группа туристов перевернулась на реке Амгунь, что привело к смерти одного из них. Об этом рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Шесть человек из поселка Эльбан и Амурска потерпели крушение во время сплава на катамаране в Хабаровском крае. В 10 километрах от села Амгунь транспортное средство застряло в заломе и опрокинулось. Пятеро путешественников благополучно выбрались на береговую косу и отправили сигнал спасателям. На следующий день сотрудники МЧС забрали выживших на вертолете Ми-8 авиационно-спасательного центра в Хабаровске.

Однако одну девушку затянуло под сваленные в реке бревна и сильно сажало между стволами. Специалисты попытались спасти пострадавшую, однако попытки достать её не увенчались успехом - гражданка умерла.

Туристы объяснили инцидент повышением уровня воды на реке Амгунь. Ранее они уже сплавлялись по маршруту, однако в этот раз не учли скорость течения, которая повысилась после обильных дождей.