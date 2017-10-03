В Петербурге бразильцев обокрали неизвестные

В Петербурге к сотрудникам правоохранительных органов обратились туристы.

Гражданин Бразилии рассказал, что они с женой остановились в гостинице в Ростове-на-Дону. Пара приехала в Россию, чтобы воспользоваться возможностью и побывать на матче сборной своей страны (речь идет о матче Бразилии и Швейцарии, который закончился ничьей). После того, когда пара вернулась в свой отель, то там они обнаружили, что их обокрали. Из номера пропали 4 тысячи евро, билеты, которые куплены для возвращения домой, а также договор с турфирмой.

Сейчас правоохранительные органы проводят расследование по факту преступления.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу богат на интересные моменты. Так во время трансляции в фан-зоне охранники заметили, как на сцену пытается выбраться мужчина. Поговорив с правонарушителем они поняли, что он просто потерял своего ребенка. Мужчине разрешили подняться на сцену и обратиться к своей дочери, пока все, кто присутствовал, поддерживали тишину. В итоге на поиски девочки ушло всего 30 секунд. Однако теперь во многих городах России перед фан-зоной советуют подойти в специальное место, где ребенку вручат браслет с номерами телефонов его родителей. Это, по мнению полиции, сделает отдых безопасней.