В Москве на Кутузовском произошло ДТП с пятью машинами, два человека сгорели заживо

Участниками аварии оказались пять автомобилей, четыре легковые и микроавтобус. Он врезался в машину марки Mercedes, которая моментально полыхнула огнем.

В Москве на Кутузовском проспекте возле дома под номером 24 произошло ДТП с пятью машинами, два человека сгорели заживо, еще один умер от полученных травм. Информацию об этом сообщили сотрудники Главного управления МВД по Московской области. Согласно информации, которую они передали, в результате инцидента также есть выжившие и пострадавшие.

Пострадавших оказалось еще двое. Одного из них, водителя микроавтобуса, зажало внутри. На месте аварии работают сотрудники спасательной службы, которым придется разрезать транспортное средство, чтобы его вызволить.