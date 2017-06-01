Короткое замыкание привело к пожару в тверском ТЦ "Славянка"

Возгорание произошло около 6 часов утра 21 июня и охватило 40 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Первое пожарное отделение прибыло в здание тверского ТЦ и ликвидировало пламя за 20 минут. В процессе участвовал 51 сотрудник МЧС и 12 единиц спецтехники. Пожар успел сильно повредить внутреннюю отделку в павильонах "Славянки".

Люди во время инцидента не пострадали. Эксперты пришли к выводу, что к происшествию привело короткое замыкание электросистемы торгового центра.