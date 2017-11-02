На данный момент на месте находится мать погибшего Андрея Бородина, которая собирается забрать его тело для захоронения на родине.

В Колумбии нашли мертвым в отеле молодого российского ведущего Андрея Бородина. Стоит отметить, что инцидент произошел еще в мае текущего года. Подробнее об этом сообщили сотрудники посольства России в той стране. Согласно данным, которые они предоставляют, труп был обнаружен в запертой изнутри комнате. Экспертиза подтвердила, что смерть произошла не из-за насильственного фактора. Как только будут известны свежие новости по этому вопросу, российское посольство сообщит о них.

Стоит отметить, что первым новость о смерти молодого ведущего сообщил известный артист Сергей Зверев. В своем личном профиле фотохостинга Instagram он без подписи опубликовал его черно-белую фотографию, однако после удалил. Спустя время он пояснил, что знал Андрея Бородина лично и даже имел возможность сотрудничать с ним ранее.