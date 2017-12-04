В Хакасии девочку изнасиловал отец подруги

19 июня в Хакасии произошел инцидент. Пострадала 9-летняя девочка.

Сообщается, что 19 июня 9-летнюю девочку изнасиловал папа ее подруги. Известно, что сразу же она решила об этом никому не говорить по неизвестным причинам. Все стало ясно, когда ночью у нее неожиданно началось кровотечение. Родители вызвали ребенку "скорую помощь" и девочку госпитализировали для осмотра и дальнейшего лечения. Правоохранительные органы начали свое расследование по факту произошедшего с девочкой. В полиции еще не комментируют эту ситуацию.

Напомним, что недавно в Каменске-Уральском педофил надругался над девочкой 10 лет. В тот день ребенок возвращался из школы, на территории которой обустроили летний лагерь. Мужчина начал еще с улицы следить за своей жертвой. Ему удалось пройти в подъезд за ребенком. Далее он ворвался в квартиру девочки, где кроме нее никого не было, бросил ей в лицо тысячную купюру. Затем мужчина угрожал девочке расправой в случае ее жалобы в полицию и надругался над ней. Как только родители узнали о произошедшем, то тут же обратились в правоохранительные органы. Сейчас полицейские заняты розыском главного подозреваемого.