Во Франции полуголый мужчина бросался на людей с ножом

Во французском городе Тур возле пешеходного моста Филь очевидцы наблюдали попытку нападения на прохожих.

Сообщается, что мужчина тридцати лет, обнажив торс, размахивал холодным оружием и пытался ранить местных жителей и туристов города. По предварительным данным, злоумышленник поцарапал одного мужчину преклонного возраста, а после вызова полицейских хотел спрыгнуть за ограждение моста, где был пойман стражами правопорядка и доставлен в ближайшее отделение.

На данный момент причины совершённого и мотивы нападавшего не сообщаются, однако известно, что, согласно базе данных полицейской службы, преступник уже привлекался к ответственности. В прошлый раз преступление также было связано с насилием. Сообщается, что нападавшему назначена медицинская экспертиза, которая должна подтвердить или опровергнуть вменяемость преступника.