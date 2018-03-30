Под Вологдой мужчины убили кредитора

Под Вологдой в поселке Семенково вынесли приговор мужчинам, которые убили своего кредитора из-за старинных наград.

Согласно информации следствия, мужчина задолжал кредитору крупную сумму и оставил в залог свой паспорт. Тогда он попросил помощи у своего друга. Вот только долг так и не был возвращен. Пятеро мужчин взяли с собой металлическую трубу и пришли в гости к кредитору. Тот впустил их к себе домой, после чего они стали его избивать. После сильных ударов хозяин дома уже не имел сил сопротивляться правонарушителям. Тогда они решили не уходить только с паспортом и украли фотоаппарат, бинокль, мобильный телефон и набор старинных наград и монет.

В то время, когда преступники искали что-то, что можно украсть, хозяин дома умер на месте происшествия. После того, как обвиняемых задержали, то оказалось, что они уже были замечены за нарушением закона. Выяснилось, что мужчины были причастны к краже ценных вещей из машины местного предпринимателя, а также воровали из цеха.

Всех участников преступления взяли под стражу. Правоохранительные органы собрали все необходимые доказательства и отправили дело в суд. На заседании суда им вынесли приговор: совершеннолетних преступников приговорили к 17 годам заключения. Подростков, которые были вместе со взрослыми правонарушителями суд приговорил к году семи и восьми месяцам условного лишения свободы.