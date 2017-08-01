В Саратовской области спасатели вызволили женщину из туалета

Ночью 20 июня в Саратовской области в службу спасения поступил необычный вызов.

В полицию позвонили соседи "пострадавшей". Полицейские же перенаправили этот вызов в службу спасения. Когда спасатели прибыли по адресу, то они столкнулись с необычной проблемой. Им пришлось вскрывать дверь в уборную, где находилась пожилая женщина. Оказалось, что ее там случайно запер маленький внук. Вот только открыть дверь бабушке трехлетний мальчик уже был не в состоянии. Известно, что в этой ситуации никто не пострадал.

Напомним, что в этот же день в Саратовской области случился и более серьезный случай. Произошло ДТП, в котором пострадали люди. Сообщается, что столкнулись три машины - КамАЗ, «Газель» и Renault. Вследствие аварии один человек не выжил и погиб на месте происшествия. Также четверо людей получили серьезные травмы, среди пострадавших есть и девочка четырех лет. Спасатели спасли пассажиров в машине, которую "зажали". Правоохранительные органы ведут проверку касательно ДТП.