Житель Питера убил собаку на глазах ребенка

Жителя Питера осудили за убийство собаки. Сообщается, что он убил пса на глазах у четырехлетнего ребенка.

Согласно информации следствия, инцидент произошел на Детскосельском бульваре. Там мужчина проходил в состоянии алкогольного опьянения. Рядом была агрессивная собака, которая напала на него и сильно укусила. Это разозлило обвиняемого. В итоге он достал нож и нанес животному несколько ударов по всему телу. От сильного ранения собака умерла на месте происшествия. Отмечается, что все это происходило на глазах у четырехлетнего ребенка.

Правоохранительные органы задержали жителя Питера. На допросе у правоохранительных органов он полностью признал свою вину в том, что произошло. 20 июня стало известно, что суд уже вынес приговор: обвиняемому присудили срок 3 года лишения свободы условно. Известно, что испытательный срок - 2 года, в течении которых в случае еще одного уголовного нарушения со стороны обвиняемого ему могут усилить меру наказания за преступления.