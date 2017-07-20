"Империя добра": Хабаровчанка намерена устроить собачий "Дом-2" на Дальнем Востоке

Предприимчивая россиянка планирует использовать льготный гектар земли для всеобщего блага. Как сообщает Telegram-канал Mash, планы у женщины грандиозные.

Выделяемые на Дальнем Востоке земельные участки хабаровчанка намерена использовать под реалити-шоу для собак, по аналогии с "Домом-2". Телепроект разработан под кодовым названием "Империя добра". На территории женщина планирует построить множество собачьих вольеров и административных зданий, таких как ветеринарная клиника, котельная, телестудия и даже завод по переработке шерсти, чтобы вязать одежду. А также установить множество камер наблюдения.

По всему выходит, что "Империя добра" будет огромным питомником. Спонсоры проекта смогут зарабатывать за счет телевизионных эфиров. Для них же устроят небольшой отель. По задумке автора, у каждой собаки будут поклонники среди телезрителей. Они могут наблюдать за любимцем на экранах и голосовать через СМС.

В отличии от "Дома-2", хабаровчанка хочет приспособить свой проект для помощи обществу. Кроме упомянутого производства шерстяных изделий, она хочет организовать кинологический центр, где талантливых псов будут обучать на спасателей или поводырей. Концепция весьма амбициозна и необычна. Однако жительница Хабаровска уверена в своем успехе и уже собрала макет будущего комплекса.