"Порядочный человек": за совладельца "Суммы" вступился глава "Хора Турецкого"

Основатель популярного музыкального коллектива просит выпустить Зиявутдина Магомедова из СИЗО. Такое письмо 20 июня зачитали в Мосгорсуде.

Совладельца бизнес-группы "Сумма" обвиняют в мошенничестве, растрате средств и организации преступного сообщества. В среду рассматривается апелляция юристов на продление ареста для обвиняемого. Ранее суд Тверского района продлил его до 5 августа.

Однако глава "Хора Турецкого" считает, что Зиявутдин Магомедов - "порядочный человек". Михаил Турецкий вступился за обвиняемого и утверждает, что ему можно назначить более мягкую меру пресечения.

По российскому законодательству, если подследственный нарушает назначенные судом условия - поручителю грозит немалый штраф. Народный артист РФ подчеркнул, что соглашается на риск и верит в порядочность Зиявутдина Магомедова.

Михаил Турецкий уже не первый известный человек, который выступил в интересах бизнесмена. Ранее многие именитые спортсмены и культурные деятели призывали суд отменить арест. Кроме прочих, в пользу Магомедова высказался руководитель Большого московского театра Владимир Урин.