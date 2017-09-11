В Киеве обокрали руководителя украинского офиса Совета Европы

19 июня в столичном ресторане у Мортена Энберга из Швеции похитили довольно крупную сумму денег. Об этом пишут СМИ Украины со ссылкой на источники в ГУ МВД.

По предварительным данным, руководитель украинского офиса Совета Европы примерно в 13 часов зашел пообедать в заведение французской кухни "Paul" на улице Городецкого. Дипломат обнаружил, что неизвестные обокрали его и утащили из сумки 3400 долларов.

Как утверждают инсайдеры, Мортен Энберг тут же обратился в правоохранительные органы. Национальная полиция возбудила уголовное дело по признакам кражи. Они изучают записи с камер наблюдения ресторана и пытаются определить подозреваемых.