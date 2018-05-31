В Москве кассир магазина пожаловалась на изнасилование

В Москве в правоохранительные органы обратилась женщина 35 лет. Она пожаловалась на то, что ее изнасиловали.

Известно, что работает пострадавшая кассиром в местном супермаркете. Согласно ее заявлению, вечером к ней зашел знакомый мужчина. Хозяйка квартиры угостила гостя кофе, при этом они достаточно долго говорили о жизненных ситуациях. После длительного общения они увидели, что уже достаточно поздно. Неожиданно гость напал на женщину и надругался над ней. После содеянного преступник поспешил скрыться с места преступления.

Сейчас правоохранительные органы ведут расследование по данному делу. Известно, что полицейские уже осмотрели место происшествия, а также успели пообщаться с возможными свидетелями.

Напомним, что недавно в Каменске-Уральском маньяк изнасиловал девочку 10 лет. Известно, что мужчина проследил за своей жертвой, когда ребенок шел домой из лагеря, который находится на территории местной школы. Тогда педофил смог проникнуть в подъезд, после чего он ворвался в квартиру девочки и надругался над ней, угрожая расправой. Как только мать девочки узнала об этом, то она обратилась в полицию. Сейчас ведется розыск главного подозреваемого.