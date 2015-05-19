Выбежавший на поле во время игры России и Саудовской Аравии украинский фанат был оштрафован

В ходе судебного заседания болельщика из Украины обязали выплатить штраф в размере семи тысяч рублей за нарушение, кроме того, в течение шести месяцев ему запрещено посещать официальные спортивные соревнования. Информацию об этом уже предоставила пресс-служба суда.

Как стало известно, в среду, 20 июня, Хамовнический суд Москвы рассматривал дело украинского болельщика, который во время ЧМ-2018 выбежал на поле прямо на игре сборной России и команды Саудовской Аравии. Так как это пока только первое правонарушение болельщика во время ЧМ-2018, его обязали выплатить штраф в размере семи тысяч рублей, а также запретили полгода посещать официальные спортивные соревнования.

Представители суда рассказали о том, что житель Украины был всего лишь один раз замечен в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, потому наказание не является столь суровым.

Стоит отметить, что буквально недавно СМИ сообщили о том, что DW осудил фаната, который схватил журналистку за грудь и выкрикнул "Россия - чемпион".