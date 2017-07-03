Мужчина утонул, перевернувшись с двумя детьми на лодке в Челябинской области

Трагедия произошла 20 июня на озере у поселка Кундравы. Подробности рассказала пресс-служба областного ГУ МЧС.

По предварительной информации, 34-летний мужчина отправился гулять по воде с двумя детьми 8 и 12 лет. Они сели на двухместную лодку-"камышовку" и успели отплыть от берега примерно на двести метров. Внезапно лодка завалилась. Перевернувшись, один мальчик самостоятельно выплыл к суше. Второго подобрали в свою лодку очевидцы, которые проплывали неподалеку. А вот взрослый - утонул.

ГУ МЧС по Челябинской области организовало поисковую операцию. Спасатели исследуют озеро в попытках найти тело погибшего. Вскоре этим займутся водолазы. Из пожарно-спасательного гарнизона в Миассе прибыл психолог, который беседует с пострадавшими детьми. Тем временем, сотрудники полиции разбираются в причинах происшествия.