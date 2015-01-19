В Москву из Вены экстрадируют опасного преступника Аслана Гагиева

Информацию об этом предоставило МВД РФ. Отмечается, что Гагиева доставят в Москву в компании спецконвоя.

Как стало известно СМИ, в скором времени в Москву из вены будет экстрадирован опасный преступник Аслан Гагиев, которого обвиняют в организации преступного сообщества и устойчивой вооруженной группы. Отмечается, что банда Гагиева состояла из отъявленных головорезов, которые в общей сложности убили более 60 человек.

Обвиняемого уже передали ФСИН России и теперь он в компании спецконвоя вылетел в Москву. Отмечается, что Гагиева также считают причастным к десяткам заказных убийств, по предварительным данным, его жертвами становились правоохранители, чиновники и предприниматели.

Стоит отметить, что Гагиева объявили в международный розыск в 2014 году, в 2015 году его арестовали в Австрии. В России преступника ожидает пожизненное заключение.