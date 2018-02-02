Кузбассовец убил соседа, который с ним не поздоровался

Молодого кузбассовца судят за убийство по неосторожности. Жертвой его стал сосед.

Согласно версии правоохранительных органов, обвиняемый в день преступления был в состоянии алкогольного опьянения. По дороге домой он проходил мимо дома соседа, с которым он поздоровался. Вот только в ответ он не получил взаимности, а только грубые выражения. Правонарушителя это разозлило и он был решительно настроен отомстить хаму. Тогда он сильно избил своего товарища, который не поздоровался с ним в ответ.

Известно, что после происшествия двое мужчин пошли спать. Вот только пострадавший сосед утром уже не проснулся. Эксперты выяснили, что умер он из-за того, что ему нанесли черепно-мозговую травму. После своего задержания в суде обвиняемый хотел скрыть правду и выставить все так, что он лишь защищался, однако правоохранительные органы нашли доказательства его вины.

Теперь возбудили уголовное дело по убийству по неосторожности и нанесению тяжких телесных повреждений. За свой проступок мужчину присудили к пяти годам и десяти месяцам условного заключения.