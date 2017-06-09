Невнимательный пенсионер скончался после удара "Сапсана" в Тверской области

20 июня он попал под скоростной поезд Москва-Санкт-Петербург, нарушив правила безопасности. Об этом СМИ рассказали очевидцы инцидента.

По предварительным данным, пенсионер пытался обойти стоящий электропоезд на станции Крючково в Тверской области. Невнимательный мужчина упустил из виду приближающийся состав и остановился на железнодорожных путях.

Машинист "Сапсана" заметил нарушителя, предупредил его звуковым сигналом и начал экстренно тормозить поезд. Однако состав всё равно задел старика. После удара пострадавший сразу скончался - тяжелые травмы не оставили ему шансов на выживание.