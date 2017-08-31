В частном детсаду Барнаула воспитатель била и закрывала детей в темной комнате

Отмечается, что воспитатель жестоко обращалась с детьми, запирала их в темных помещениях, била и вытаскивала из кроватей тех, кто не хотел спать во время сончаса. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, СК публикует видео из частного детсада.

Как стало известно СМИ, в Барнауле воспитатель частного детского сада "Happy Baby" позволяла себе жестоко обращаться со своими воспитанниками с февраля по май текущего года, а также ненадлежащим образом исполняла свои обязанности. Сообщается, что в прокуратуру обратилась мать одного из детей, которая заметила, что ребенок истерит перед тем, как войти в темное помещение. Она выяснила, что причиной такого поведения ребенка стала воспитательница, после чего пошла в прокуратуру.

Как удалось выяснить следствию, женщина жестоко наказывала детей, могла вытащить из кровати ребенка, который отказался спать во время сончаса и запереть его в темном помещении, била детей за плохое поведение, малышам не позволялось громко разговаривать, кричать или играть, за нарушение правил их ждала порка и темная комната.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело, все действия персонала и руководства частного детского сада будут проверять на соответствие требованиям безопасности.