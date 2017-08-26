В Челябинске случился взрыв в жилом доме

Утром 20 июня в Челябинске прогремел взрыв в жилом доме. Причиной называют газовый баллон.

На место происшествия приехали спасателей. Всех, кто находился в здании эвакуировали. Жильцам спасатели предложили подождать в школе, которая находится поблизости. Последствием взрыва стал обвал стены. Теперь стена между двумя квартирами развалена. В социальных сетях появилось видео, которое было снято сразу на месте происшествия в одной из квартир.

Инсайдеры рассказали, что сам "хлопок" они услышали примерно в 10:30. После этого сразу же обрушилась стена. Из-за этого покинуть квартиру нормально было просто невозможно: дверь также завалило и людям пришлось выходить в "дыру" в стене. "Скорая помощь" и МЧС приехали очень быстро на место происшествия и помогли всех эвакуировать.

Предварительно пострадавших не было, однако позже появилась информация, что пострадала женщина, жившая в этом доме и ее десятилетний ребенок. Ее госпитализировали с ожогами 80% кожи и ребенка с 90% кожи. К слову, среди пострадавших предварительно была еще одна женщина. Подозревают, что у нее случился инсульт. Соседи, которые выбрались невредимыми, сами отвезли пострадавших в больницу.

Сообщается, что от сильного взрыва по всему дому выбило стекла из окон. Сейчас жильцов не пускают в дом до тех пор, пока спасатели полностью не проведут необходимую проверку.