Москвич расчленил случайно погибшего мигранта

Мужчина испугался обвинений в свой адрес и попытался скрыть труп по частям. Об инциденте пишет Telegram-канал "112".

По данным источников, умерший был гражданином Белоруссии, который приехал в Москву на работу. Он трудился на стройке и не имел постоянного места для ночлега. Знакомая семья из столицы помогала мигранту, разрешая ему купаться у них в квартире.

Во время одной из таких процедур пострадавший случайно умер прямо в ванной. Хозяин решил не связываться с медиками или правоохранителями, а избавиться от тела самостоятельно. Он расчленил гостя ножовкой. Голову и конечности мужчина выбросил на мусор, а туловище погибшего временно оставил у себя дома.

Вскоре сотрудники полиции заинтересовались судьбой выброшенных человеческих останков и вскоре вышли на подозреваемых. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть несчастного не была насильственной. Правоохранители продолжают разбираться в ситуации. Они не раскрывают, какое наказание грозит семейной паре из Москвы.