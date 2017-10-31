В Пакистане девушка была застрелена из-за отказа выйти замуж

В Пакистане камеры наблюдения зафиксировали момент, как мужчина расстреливает девушку.

Оказалось, что это охранник одной из автобусной станции. Жертвой была его 18-летняя коллега. Сообщается, что мужчина предлагал ей вступить в брак, однако девушка наотрез ему отказала. Он разозлился из-за этого и решил отомстить. Он проследил за своим предметом воздыхания после работы. Как только он догнал ее, то выстрелил ей в живот. После выстрела девушка тут же упала и умерла на месте преступления.

Камеры так же зафиксировали, что перед убийством мужчина хотел еще что-то сказать своей жертве.

Согласно информации следствия, виновник старался сбежать с места происшествия. Его успели задержать другие его коллеги, а также они позвонили в правоохранительные органы. Патрульные задержали убийцу и продолжают расследовать дело. Сам убийца уже под арестом.

Известно, что у убитой девушки была неполная семья. Ее отец умер и она была единственной, кто кормил семью.