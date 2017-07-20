В Мурманске мужчина напал на двоих девочек

В Мурманске был задержан 47-летнего мужчину. Сообщается, что на улице он напал на двоих несовершеннолетних девочек.

Согласно информации следствия, это произошло 19 июня. В социальных сетях пишут, что мужчина 47 лет подошел на улице к двум девочкам, которые прогуливались. Он стал уговаривать их, чтобы они пошли с ним. Однако девочки сразу же ему отказали. Тогда он разозлился и стал действовать по-другому.

Свидетели рассказали, что одну из своих жертв он взял на руки и повалил прямо на землю, постаравшись закрыть ей рот рукой. Вот только дети успели закричать и позвать на помощь прохожих. Крики детей услышали двое мужчин, которые были поблизости. Они стали бежать за нападавшим. В результате 47-летний правонарушитель был задержан. Выяснилось, что ранее он уже был судим.

Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело за то, что он совершил сексуальные действия в отношении двух детей, которым еще нет 14 лет. Дело направлено в суд. Сообщается, что мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.