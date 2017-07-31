В Крыму пять человек скончались при столкновении КамАЗа и легковушки

Ночью 19 июня грузовик протаранил Toyota Corolla на трассе Симферополь-Николаевка. Об этом 20 июня рассказала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным источника, КамАЗ и легковушка потерпели ДТП около 23 часов рядом с селом Лекарственное. Оно расположено в 18 километрах от Симферополя. При столкновении скончались пять человек. В МЧС по Крыму уточнили, что детей среди погибших нет.

К месту автомобильной катастрофы оперативно выехали сотрудники экстренных служб. Среди них бригада пожарных из 1-го отряда ФПС, а также оперативная группа спецотряда крымского МЧС. Эксперты устанавливают подробности происшествия. Причины ДТП пока не разглашаются.