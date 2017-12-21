В Челябинской области случился пожар: погибла мать двоих детей

В Челябинской области произошел пожар в ночь на 20 июня. Есть пострадавшие.

Сообщается, что возгорание случилось в жилом доме. По предварительной информации, причиной появления огня стало замыкание электропроводки и нарушение правил безопасности при использовании электрических приборов.

Известно, что мужчина все же смог вывести из горящего дома своих двоих детей. Сам мужчина выбрался также, однако его госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом. Вот только его 26-летнюю супругу спасти не вышло: ее тело нашли уже после трагедии под завалами дома.

Ситуацию прокомментировал Евгений Савченко, министр безопасности в Челябинской области. Он призвал горожан больше внимания уделять таким вещам, как, к примеру, пожарные извещатели. Он напомнил, что во время пожара человек может умереть всего за пять минут. Савченко призвал не забывать о таких вещах и беречь себя и своих близких.