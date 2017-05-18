В Приморье женщина морила детей голодом

В Приморье судят женщину. Она оставила своих детей на три недели без еды и воды.

Согласно информации следствия, мать оставила своих трех детей одних в доме. Известно, что весь этот период у них не было ни воды, ни еды. Также электричества в доме не было: его отключили за то, что хозяйка не оплатила коммунальные услуги. В итоге несовершеннолетние дети были вынуждены ходить в лес за дровами, чтобы была возможность растопить печь и приготовить немного оставшихся макарон и каши. За водой дети ходили на соседнюю улицу.

Сообщается, что больше в холодильнике не было ничего. Средств на покупку необходимого мать не оставила детям.

В отношении женщины правоохранительные органы возбудили уголовное дело за то, что она не выполняла свои родительские обязанности. Все доказательства уже направили в суд. Известно, что за подобное обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы, а также у нее могут отнять право на воспитание детей.