Суд не отменил арест начальника МЧС в Кемеровской области по делу о пожаре

Глава управления надзорной деятельности и профилактической работы в регионе Григорий Терентьев останется под стражей до 25 июля. Такое решение приняли в среду на судебном заседании.

Начальника МЧС в Кемеровской области арестовали в мае по делу о пожаре в ТРК "Зимняя вишня" вместе с экс-руководителем ведомства Александром Мамонтовым. В Центральном суде Кемерово подследственным назначили заключение под стражу до 25 июня. Адвокат Елена Баулина направила ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест.

Во время заседания защита привела слова свидетеля о процедуре планирования проверок. По данным источника, "Зимнюю вишню" по закону нельзя было проверять без жалоб со стороны россиян, ведь комплекс принадлежит к субъектам малого предпринимательства. Правозащитник указала также на семейное положение Григория Терентьева. В день трагедии у обвиняемого родился ребенок. Супруга вместе с новорожденным находится в декрете. У чиновника есть ещё старший ребенок.

Адвокат попыталась убедить судью Наталью Цепелеву в том, что её клиент сдаст заграничный паспорт и не будет скрываться от правоохранительных органов. Однако Центральный районный суд Кемерово не отменил арест Григория Терентьева и оставил апелляцию неудовлетворенной.