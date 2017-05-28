В США авиакомпания отменила сотни рейсов из-за системного сбоя

Сегодня на территории Соединённых Штатов Америки были подвержены отмене сотни авиарейсов. Причиной случившегося стала техническая неполадка на серверах регионального филиала крупнейшей американской авиакомпании American Airlines.

Сообщается, что авиакомпания PSA, осуществляющая восьмую часть всех вылетов главного авиаперевозчика, в один момент решил отменить все вылеты за вторник. На данный момент принимаются все необходимые меры для того, чтобы обеспечить всех пострадавших пассажиров отправлением в необходимые точки назначения.

Известно, что для окончательного восстановления режима работы перевозчика понадобится порядка нескольких дней, до этого будет внедрён сокращённый график. Уточняется, что сбой в системе не стал причиной катастроф в воздухе.

Ранее сообщалось, что лайнер китайской авиакомпании, направляющийся из Барселоны в Шанхай, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Причины не уточняются. На данный момент известно, что самолёт продолжил полёт и летит в сторону Шанхая.