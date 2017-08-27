Сегодня в метро Лондона прозвучал взрыв

Сегодня в лондонском метрополитене пассажиры услышали взрыв. Сообщается, что на станции Саусгейт обнаружили подозрительный свёрток, который, вероятно, являлся взрывным устройством.

По предварительным данным, жертв и пострадавших вследствие детонации нет. Однако несколько пассажиров обратились к медикам за помощью, причины не уточняются. Станция на недолгое время была закрыта на вход и выход для более достоверной проверки правоохранительными органами. На месте инцидента продолжает работать группа следователей для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что на время проведения матча между сборными России и Египта были временно закрыты станции метро «Воробьёвы горы» и «Университет» в Москве.

Матч окончился со счётом 3:1 в пользу российских футболистов, которые гарантировали проход сборной в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу.