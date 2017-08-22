В Калининграде пьяный подполковник полиции приставал к хорватам и ударил сотрудника Росгвардии

Нетрезвый полицейский, приехавший в Калининград из Москвы, провоцировал фанатов перед матчем ЧМ-2018. После задержания он дважды ударил сотрудника Росгвардии ногой в грудь и сломал служебную машину.

Как сообщается, в ночь на 16 июня в Калининграде не обошлось без драки, связанной с футболом и нетрезвым полицейским. В одном из заведений города, где находились хорватские болельщики, пьяный мужчина пытался спровоцировать драку.

В Росгвардию позвонил охранник заведения. Он сообщил, что пьяный посетитель пристает к гражданам Хорватии и провоцирует потасовку. Мужчина отказался успокоиться даже после замечания, а при задержании проявил агрессию. Уже в машине росгвардейцев он дважды ударил сотрудника ведомства ногой в грудь. Помимо этого, он бил по машине, из-за чего в служебном транспорте сломалась задняя часть.

Агрессивного мужчину вытащили машину и повалили на землю. Однако, тот успокаиваться не собирался. В итоге, росгвардейцы брызнули в глаза нарушителя перцовым баллончиком, а на ноги надели наручники. При мужчине нашли удостоверение, согласно которому тот работал подполковником полиции, старшим оперуполномоченным по особо важным делам ГУЭП и ПК УМВД РФ. Источники сообщили о том, что московского полицейского уже уволили, а о происшествии доложили в вышестоящие инстанции.