Пьяная компания на Mercedes устроила «автородео» по улицам Зеленограда

Свидетелем происшествия стала местная жительница, которая поделилась снимком «убитой» после заезда машины в своем Instagram. Свой пост негодования пользовательница сопроводила хештегами о том, что «жить становится страшнее» и риторическим вопросом «куда катится Россия».

Как сообщают СМИ Зеленограда, ссылаясь на местную жительницу, пьяная компания на элитном автомобиле Mercedes устроила «автородео» по городским улицам. В своем Instagram она показала снимок машины после того, как на ней изрядно «покатались» по дворам города. В описании она рассказала, что компания пьяных или «угашенных чем-то другим» людей в ходе своей езды по улицам Зеленограда оторвала машине колесо и пару запчастей.

По словам свидетельницы происшествия, три нетрезвых человека продолжили кататься на ободе автомобиля, не замечая аварийности ситуации. В результате, «автородео» на Mercedes коснулось нескольких дворов, где после проезда авто остались черные следы. Сообщается о трех задетых машинах, которые компания «зацепила» во время своей поездки. О пострадавших ничего не известно. Жители близлежащих домов услышали «жуткие» звуки тормозов и удары. После этого они выбежали на улицу и, скорее всего, вызвали полицию.

По словам автора поста, нарушителей удалось поймать лишь после 4 круга из «родео». Полиция и местное отделение ДПС инцидент пока что не комментируют, однако в СМИ сообщается о том, что для поимки нетрезвых «экстремалов» задействовали сразу несколько экипажей правоохранителей.