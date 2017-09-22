В Ростове речное такси сломалось и едва не столкнулось с грузовой баржей

Отмечается, что речное такси сломалось прямо во время движения по Дону, в результате чего едва не произошло страшное ЧП.

Как стало известно, во вторник, 19 июня, в Ростове-на-Дону прогулочный катер смог избежать столкновения с баржей. Отмечается, что двое мужчин взяли речное такси и решили прокатиться по Дону, когда внезапно катер сломался прямо во время движения. Именно в этот момент течение решило подхватить неуправляемый катер и понесло в сторону, где проплывала грузовая баржа.

Спасателям удалось вовремя предотвратить трагедию, они заметили плывущее по течению речное такси и баржу, которая вот-вот врежется в катер. При помощи буксира они вытащили судно на левый берег Дона, в результате инцидента никто не пострадал.