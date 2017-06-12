В инциденте, который произошел 13 июня текущего года примерно в половину пятого вечера, постарадала десятилетняя девочка.

Сотрудники Главного управления МВД России по Кировской области сообщают о случае, в ходе которого в административном центре, в Кирове, водитель авто сбил ребенка у торгового центра "Атлант". Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент был зафксирован в прошлую среду.

Девочка переходила проезжую часть улицы Воровского, когда водитель совершил наезд на нее. Об этом он не сообщил в дорожную службу и не помог ей. К сожалению, о самочувствии жертвы ДТП пока ничего не известно. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы работают над поимкой подозреваемого.