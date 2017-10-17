В Киеве митингующие намерены прорваться в здание Верховной Рады

Как стало известно, около здания Верховной Рады в Киеве начались стычки шахтеров и участников Афганской войны с полицией. В ход уже успели пойти слезоточивый газ, дубинки, камни и бутылки.

Буквально недавно СМИ сообщили о том, что около здания Верховной Рады в центре Киева на митинг вышли шахтеры и "афганцы". Сначала все проходило довольно мирно, а позже начались столкновения с полиция. В результате инцидента правоохранителям пришлось пустить в ход слезоточивый газ и дубинки.

Вторая сторона столкновения использует в качестве оружия камни, бутылки, все, что попадается под руку. Отмечается, что шахтеры и "афганцы" намерены прорваться в здание Верховной Рады, первый кордон полицейских митингующим уже удалось преодолеть.