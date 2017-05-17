В Челябинской области заживо сожгли молодого мужчину-кондитера

25-летний мужчина получил ожоги 90% тела, перед смертью он успел сказать врачам о том, что его подожгли неизвестные. На месте происшествия, случившегося в городе Копейск под Челябинском, была найдена зажигалка и расплавленная пластиковая бутылка.

Как сообщается, 17 июня в малолюдном месте в городе Копейск нашли мужчину, чье тело было практически полностью покрыто ожогами. Его доставили в больницу. У молодого мужчины, работавшего кондитером, от ожогов пострадало 90% всего тела. Медикам не удалось спасти жизнь пострадавшего – он скончался.

Однако, перед гибелью он успел сказать врачам несколько слов о случившемся. По словам мужчины, его подожгли какие-то люди, которых он не знал. Пострадавший рассказал, что нападающих было несколько. На месте случившегося инцидента полицейские нашли зажигалку и бутылку, в которой, предположительно, могло быть горючее вещество.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. По статье за убийство, совершенное с особой жестокостью, предусматривается наказание вплоть до пожизненного ареста. Однако, подозреваемых в совершении жестокого убийства, полиция пока что не нашла. Мужчина, которого неизвестные сожгли заживо по неизвестным причинам, работал помощником кондитера, проблем с законом у него не было. Стало ли убийство последствием ограбления или же неизвестные проявили жесткость по другим причинам – пока не известно.