В Петербурге мужчина выстрелил в следователя и забаррикадировался в квартире

В Санкт-Петербурге на Наличной улице работают сотрудники полиции. Они ведут переговоры с нападавшим.

Как стало известно, во вторник, 19 июля, в Санкт-Петербурге неизвестный открыл стрельбу по следователю, который проводил обыск в одной из квартир дома № 34 по Наличной улице. Огонь открыл хозяин жилища, у которого велись следственные действия. После того, как он выстрелил в следователя, подозреваемый тут же забаррикадировался в своей квартире.

Известно, что в настоящий момент правоохранители окружили территорию, всех жителей дома вывели за оцепление. Также проходят переговоры со стрелком, о состоянии пострадавшего следователя ничего неизвестно.