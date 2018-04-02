Под Новгородом мужчина вонзил нож в грудь возлюбленной из-за неудачной шутки и сел на 14 лет

46-летний мужчина обиделся на свою сожительницу за провокационные шутки, которые разожгли в нем ревность, и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он убил ее.

Сотрудники Главного управления МВД по Нижегородской области сообщают о случае, в ходе которого во время застолья мужчина вонзил нож в грудь возлюбленной. Согласно данным, которые они предоставляют, преступник пришел в ярость из-за неудачной шутки со стороны женщины.

По его делу прошло заседание суда, в результате чего он сел на 14 с половиной лет. Мужчина обжаловал приговор, и накануне состоялось повторное рассмотрение, однако судья не изменил решения.

Стоит отметить, что сам инцидент произошел год назад, в июне 2017. Сожители вместе выпивали, в ходе чего женщина неоднократно шутила в отношении своей верности партнеру. Ему это не понравилось, и он вонзил ей нож в грудь, в результате чего она погибла.