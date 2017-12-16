Охота на рэперов: в США перед убийством рэпера XXXTentacion был застрелен Jimmy Wopo

Трагедия случилась накануне в Питтсбурге, известно о ней стало лишь сейчас. Полиция нашла машину, в которой находились двое мужчин с огнестрельными ранениями, одним из раненных был рэпер Jimmy Wopo.

Как сообщают СМИ, 18 июня в США был убит рэпер Jimmy Wopo. 21-летнего рэп-исполнителя подстрелили, когда тот ехал на своем красном автомобиле вместе со знакомым. Неизвестные открыли огонь по мужчинам. Рэпер был найден мертвым, второй человек, находившийся в машине вместе со знаменитостью, попал в реанимацию, но там скончался. Информацию о гибели рэпера Jimmy Wopo подтвердил его менеджер. В СМИ пишут о том, что у 21-летнего исполнителя осталась 3-летняя дочь.

Как отмечают СМИ, в США за короткий срок убили сразу двух рэперов. Сначала застрелили Jimmy Wopo, а затем от огнестрельного ранения скончался XXXTentacion. Так, за сутки в США погибли рэперы XXXTentacion и Jimmy Wopo. Пользователи уже пишут о том, что происходящее кажется им «охотой на рэперов».