На "Почте России" во Владивостоке подрались две женщины

Инцидент произошел из-за того, что одна из женщин захотела пройти к окошку без очереди, за что ей сделали замечание. Отмечается, что драка быстро прекратилась, оппоненток успели разнять мужчины, стоящие в очереди.

Как стало известно, в одном из отделений "Почты России" произошла драка, которая попала на видео. Из-за того, что очередь перепуталась, одна женщина решила быстрее остальных пробраться к окошку, хотя пришла гораздо позже других посетителей. Это заметила пенсионерка, которая пожаловалась сидящей рядом молодой девушке и та сделала женщине замечание.

Не став терпеть то, что кто-то указывает ей, где нужно стоять, женщина тут же набросилась на девушку с кулаками. Та дала отпор и началась драка. Стоящие рядом мужчины быстро успокоили оппоненток и почта продолжила свою работу. Отмечается, что данный инцидент никак не повлиял на работу "Почту России", все продолжилось в штатном режиме.