Двигатель самолета со сборной Саудовской Аравии на борту загорелся во время полета в Ростов

Как стало известно, по пути в Ростов футболистов сборной Саудовской Аравии ждало неприятное приключение. Произошел сбой в работе двигателей самолета, однако страшных последствий удалось избежать.

СМИ сообщили о том, что в один из двигателей самолета, на котором футболисты вылетели в Ростов на предстоящий матч с командой Уругвая, загорелся в воздухе. По полученным сведениям, причиной возгорания стала птица, которая угодила в двигатель, однако экстренной посадки не производилось, самолет сел в аэропорту Платов в штатном режиме.

Кроме того, в ростовском аэропорту не стали объявлять тревогу, так как поломка оказалось незначительной. Стоит отметить, что во время инцидента никто из игроков сборной Саудовской Аравии не пострадал, все сошли с самолета целыми и невредимыми. Несмотря на то, что причина инцидента кажется ясной, Росавиация намерена провести расследование по факту ЧП.



