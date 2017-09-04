"Больно смотреть": Во Владивостоке обсуждают видео с жестоким избиением девушки-подростка

Пользователи сети высказывают свое возмущение в комментариях социальных сетей, а следователи занимаются проверкой.

Во Владивостоке обсуждают видео с жестоким избиением девушки-подростка. Оно появилось в профиле местного самоуправления на просторах фотохостинга Instagram. На нем запечатлено, как одна девушка, на вид которой лет 15, издевается над своей ровестницей.

Стоит отметить, что жертва не пытается дать отпор и просто пытается закрыть руками голову и лицо. Ее обидчица же бьет с особой жестокостью, размахивая кулаками, прыгая прямо на нее. Она всячески пыталась унизить свою оппонентку. Во время драки плевала на нее, когда та лежала на земле, а позже заставила извиняться "за все".

Комментаторы не могли сдержать эмоций, когда описывали свои чувства после просмотра видео. Многие винили родителей девочки в плохом воспитании, другие же говорили, что нужно учить своих чад уметь постоять за себя. Так или иначе, многие сошлись на словах "Больно смотреть".