После крушения парома в Индонезии без вести пропали 60 пассажиров

В Индонезии паром, на котором плыли не более 80 человек, потерпел крушение в озере Тоба, провинции Северная Суматра. На месте трагедии до сих пор работают сотрудники спецслужб, разыскиваются погибшие и пострадавшие.

Как стало известно, инцидент произошел в понедельник, 18 июня. Спасателям уже удалось обнаружить одного погибшего во время крушения, еще 19 человек пострадавших. Примечательно, что в настоящий момент около 60 человек считаются пропавшими без вести, их пока не удалось найти с тех самых пор, как паром перевернулся в озере.

Спасатели отмечают, что озеро Тоба является самым большим водоемом вулканического происхождения, его глубина может составлять 505 метром.

Спасательные операции на озере продолжаются, сейчас пока не сообщается о том, были ли среди пострадавших, погибших или пропавших без вести пассажиров иностранные граждане.