Сбивший пешеходов на Ильинке признал вину и был арестован на 2 месяца

Он также попросил прощения у всех потерпевших и их родственников. Обвиняемый даже пустил слезу во время судебного заседания.

Как известно, в настоящий момент в Москве проходит судебное заседание по делу таксиста, который выехал в толпу людей на улице Ильинка. Когда дали слово подсудимому, он сразу же признался в содеянном и не стал отрицать свою вину, отметив, что очень раскаивается. Со слезами на глазах водитель такси рассказал, что не спал два дня, ему нужно было зарабатывать деньги для того, чтобы прокормить семью. От усталости он просто перепутал педали газа и тормоза, чем спровоцировал аварию.

Обвиняемый также обратился ко всем пострадавшим и их родственникам, попросил прощения и пожелал скорейшего выздоровления.

Стоит отметить, что суд назначил таксисту психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой было принято решение арестовать его на два месяца.p>