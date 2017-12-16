"Во все тяжкие": Китаянка пошла в полицию после оргии во время ЧМ-2018 в Москве

Китаянка приехала в Москву на Чемпионат мира по футболу, а случайно стала порнозвездой. Оказалось, что оргию снимали на видео и девушка сомневается, что партнер удалил кадры.

Буквально недавно стало известно о том, что в полицию Москвы обратилась жительница Китая. Дело в том, что она приехала в Россию на ЧМ-2018, однако в перерывах между матчами решила "пуститься во все тяжкие" и закрутила интрижку сразу с двумя жителями Аргентины. Молодые люди решили заняться групповым сексом и отправились в номер отеля, который снимала китаянка.

Там они предались любовным утехам, а как только все закончилось, девушка заметила, что один из партнеров снимал все на камеру. Она попросила молодого человека удалить видео, однако пока не уверена в том, что в один прекрасный день не проснется порнозвездой.

Именно поэтому она пришла в полицию и попросила найти ее случайных секс-партнеров, чтобы проверить, удалили ли они видео. Сотрудники полиции пошли а помощь девушки и отправили запрос в отель, где проходила оргия, чтобы установить личности аргентинцев.