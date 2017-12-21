Сбившего пешеходов в Москве таксиста доставили в суд и предъявили обвинение

Отмечается, что таксиста уже доставили в здание Таганского суда. Уже в скором времени суд будет заниматься рассмотрением его дела и решать вопрос об аресте.

Как стало известно, в понедельник, 18 июля, водителю такси, который сбил группу людей на улице Ильинка в центре Москвы, было предъявлено обвинение по факту произошедшего инцидента. Так, его обвинили в нарушении всех ПДД и использовании транспортных средств. его уже доставили в здание Таганского суда и скоро будет решен вопрос об аресте.

Напомним, 16 июля на улице Ильинка таксист перепутал газ с тормозом и въехал в толпу людей. Он дал показания, в которых объяснил, что перед поездкой не спал более 20 часов, а скрыться с места ДТП пытался только потому, что опасался самосуда.