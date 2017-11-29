«Сегодня я не умру!»: Безоружная американка голыми руками задушила бешеную рысь

46-летняя женщина не стала кричать и звать на помощь, когда бешеная рысь на нее набросилась. Американка боялась за свою 5-летнюю внучку, что и придало ей сил в борьбе с разъяренным животным.

Как сообщается, 7 июня жительница США вышла во двор своего дома. При ней был фотоаппарат, что и спасло ее в дальнейшем. На женщину набросилась рысь.

«Сегодня я не умру!», - решила женщина и принялась бороться с рысью. Она была невесткой профессионального ловца данного вида животных, поэтому знала повадки рысей. Сначала она ослепила бешенную кошку вспышкой фотокамеры, от чего атака была предотвращена на несколько секунд. Женщина знала, что рысь перегрызает своим жертвам глотку, поэтому старалась защищать горло.

Без криков и лишних звуков безоружная женщина придавила рысь к земле и держала руки на ее шее до тех пор, пока животное не скончалось от удушья. Затем она позвала своего сына, который дважды ударил рысь ножом.

Труп рыси отвезли на экспертизу. Там оказалось, что животное было заражено бешенством. Женщина отделалась сломанным пальцем и многочисленными укусами с царапинами. Однако, теперь ей предстоит дорогостоящее лечение от бешенства.