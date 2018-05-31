СМИ опубликовали фотографию и назвали имя подозреваемого по делу Бабченко‍

Снимок был предоставлен украинским агентством новостей "Страна". Его корреспонденты назвали имя и фамилию гражданина Украины, который, якобы был завербован Россией для выполнения преступлений.

Украинские СМИ опубликовали фотографию и назвали имя подозреваемого по делу об инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко‍. Ранее этого человека именовали неким "гражданином Т", а теперь стало ясно, что шифр идет от первой буквы его имени.

Об этом человеке ранее сообщал Богдан Тиводар, который занимает должность заместителя руководителя главного СУ Службы безопасности Украины. По его данным, мужчина был задержан 15 июня. По версии следствия, ранее он проходил обучение в неком учреждении, расположенном в Ростове-на-Дону, которое подготавливает агентов для устранения "потенциальных жертв списка 47".