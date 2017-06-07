«Зомби-Тарзан»: полуголый мужчина с пеной у рта пугал водителей в Сочи

Мужчина был в одних трусах, его поведение было весьма странным. Инцидент, случившийся 18 июня на дороге в Мацесте, попал на видео и уже бурно обсуждается в Сети.

Как сообщается, утро 18 июня для жителей микрорайона Мацеста в Хостинском районе Сочи прошло не совсем спокойно. На дороге появился странный мужчина, который пугал водителей и не давал машинам проехать.

По словам очевидцев, мужчина был одет в одни лишь трусы. Из его рта шла пена, что весьма встревожило людей. Сообщается, что мужчина вел себя неадекватно, его «бросало» из стороны в сторону, а выражение лица было безразличным, но пугающим.

Мужчина бросался на машины и мешал им проезжать. По словам пользователей, которые уже посмотрели видео, неизвестный похож на «Зомби-Тарзана». К полуживому существу зомби его причислили из-за странных телодвижений и пены у рта. Тарзаном мужчину назвали из-за его полуголого вида и спущенных вниз рук, которые тот держал будто бы горилла.